Юрий Третьяков. Колыванский самосад
Киноафиша Юрий Третьяков. Колыванский самосад

Юрий Третьяков. Колыванский самосад

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Выставка Юрия Третьякова «Колыванский самосад»

18 июля 2025 года в Новосибирском художественном музее откроется уникальная выставка известного сибирского художника Юрия Третьякова под названием «Колыванский самосад». Это мероприятие приурочено к 65-летию мастера и представляет собой своеобразную ретроспективу его творческого пути.

Творческий стиль и тематика

Юрий Третьяков славится своим узнаваемым стилем, который сочетает живопись, графику и ассамбляж. Его работы воспевают красоту родной земли и простоту людей труда, погружая зрителей в медитативное созерцание. Многие из его произведений вызывают ироничные улыбки, ведь художник мастерски продолжает традицию лубочных юмористических картинок, общаясь с современниками на понятном языке.

Название выставки

Название «Колыванский самосад» является знаковым. Во-первых, Юрий Третьяков является коренным жителем Колывани, где он продолжает жить и творить. Это местечко вдохновляет художника, и его работы получаются жизненными, цепляющими и теплыми. Во-вторых, один из триптихов, представленных на выставке, так и называется: «Колыванский самосад, или в поисках азиатских корней». Именно он стал основой для названия выставочного проекта.

Многообразие работ

На юбилейной выставке зрители смогут увидеть разнообразие творчества Юрия Третьякова: от живописных пейзажей и натюрмортов до фантазийных ассамбляжей и почти карикатурных бытовых сценок. Эти произведения являются немыми свидетелями оригинального дарования художника, который оставил свой след не только в России, но и за её пределами.

География популярности

Работы Юрия Третьякова находятся в коллекциях множество государственных и частных музеев, включая учреждения в Китае, Киргизии, Германии, Франции, Финляндии, Бельгии и США. Это подтверждает международное признание и востребованность его творчества.

Выставка «Колыванский самосад» будет работать с 18 июля по 24 августа 2025 года. Не упустите возможность погрузиться в мир уникального искусства и соприкоснуться с душой сибирской земли!

