Юрий Терлецкий & Yurs’ki Band

Музыкальный проект Yur’Ski Band: современный джаз в новом исполнении

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный стильным симбиозом джаза, фанка, джангла и хип-хопа! Muzika от Yur’Ski Band - это уникальный проект, который совершает новое открытие в мире modern jazz 21-го века.

Авторская музыка и талантливые исполнители

Каждое произведение из репертуара коллектива - это искусный сплав тем и гармоний, ярко выраженный мощный посыл и эмоциональная выразительность каждой ноты. Лидером Yur’Ski Band является Юрий Терлецкий, композитор и гитарист, стоящий у истоков создания этого захватывающего музыкального проекта.

Опыт и достижения Юрия Терлецкого

Юрий впервые открыл для себя мир музыки в детстве и с юных лет активно участвует в международных джаз-фестивалях. Он объездил почти весь мир, что обогатило его музыкальную палитру. За восемь лет жизни в Австралии Юрий выпустил несколько альбомов авторской музыки, играл в акустическом фьюжн-коллективе «Double T», а также стал участником группы «Monsieur Camembert», которая была удостоена «Aria Awards» — австралийского аналога «Grammy» в номинации «The Best World Music Album».

Выдающиеся коллаборации

Артист сотрудничал с множеством известных австралийских музыкантов, среди которых James Morrison, Sean Wayland, Peter Zog и Lily Dior. В 2004 году Юрий вернулся в Москву для работы в проекте «We Will Rock You» группы Queen, где ему посчастливилось выступить с великими Brian May и Roger Taylor.

Состав Yur’Ski Band

На сцене вместе с Юрием Терлецким выступят:

Александр Абрамов – саксофон

Дмитрий Чемырев – клавишные

Алексей Максимов – бас

Пётр Михеев – ударные

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и убедиться в талантливом исполнении Yur’Ski Band!