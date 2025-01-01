Меню
О концерте/спектакле

Музыка великих мастеров с Юрием Розумом

Поклонников классической музыки ждет неповторимое событие! Народный артист России Юрий Розум приглашает вас на концерт, в программе которого прозвучат произведения двух гениев – Людвига ван Бетховена и Иоганнеса Брамса.

О событии

Юрий Розум, известный пианист и дирижёр, славится своими яркими интерпретациями классических произведений. Его выступления всегда вызывают восторг и восхищение как у зрителей, так и у критиков.

Что услышите

В концерте будут представлены композиции Бетховена и Брамса, которые не просто знакомят слушателей с музыкальными шедеврами, но и погружают в их уникальный мир. Бетховен, один из самых влиятельных композиторов в истории музыки, известен своей способностью сочетать чувства и гениальность. Его музыка наполнена мощью и экспрессией.

Брамс, в свою очередь, сумел объединить традиции классической музыки и новаторский подход. Его произведения отличаются изяществом и глубиной.

Почему стоит посетить

Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и уникальным исполнением от Юрия Розума. Это будет вечер, который подарит вам незабываемые эмоции и позволит заглянуть в историю музыки.

Приходите и окунитесь в атмосферу классической музыки, которая была актуальна несколько веков назад и остается таковой до сих пор!

Ноябрь
12 ноября среда
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 500 ₽

