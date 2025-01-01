Юрий Нугманов. От Баха до джаза

От Баха до джаза: вечер гитарной музыки с Юрием Нугмановым
Ведущий солист Москонцерта и талантливый гитарист Юрий Нугманов приглашает любителей гитарной музыки на уникальную программу «От Баха до джаза». В этот вечер зрителей ожидает звучание шедевров композиторов с XVII по XX век, включая таких мастеров, как Бах, Таррега, Альбенис и Хачатурян.
Знакомимся с Юрием Нугмановым
Юрий Нугманов — не только первый российский гитарист, выступивший с сольным концертом в престижном Карнеги-Холле, но и обладатель испанской гитары «Милагрос», созданной мастером Мигелем Родригесом. Его игра отличается эмоциональной глубиной и великолепной техникой.
Программа концерта
В программе звучат произведения:
- И. С. Бах — Адажио и фуга из Сонаты №1 для скрипки соло
- Ф. Сор — Интродукция и вариации на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»
- Ф. Таррега — «Воспоминание об Альгамбре»
- И. Альбенис — «Гранада», «Легенда»
- М. Франко — Коломбиана «Этот горький вкус роз»
- М. де Фалья — Танец из оперы «Жизнь коротка» (переложение для гитары В. Дубовицкого)
- Дж. Россини — «Тарантелла»
- Д. Алар — Ф. Таррега — «Блестящий этюд»
- Х. Кардосо — «Милонга»
- А. Пьяццолла — «Смерть ангела» (переложение для гитары Б. Бенитаса)
- Н. Кост — «Анданте и полонез»
- А. Хачатурян — Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (переложение для гитары Ю. Нугманова)
- Е. Ларичев — «Ивушка»
- С. Руднев — Обработка русской народной песни «Хуторок»
- С. Орехов — Вариации на тему песни «Ехали цыгане» (переложение для гитары Ю. Нугманова)
- Ю. Нугманов — Фантазия для гитары на тему Чика Кориа «Испания»
Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и богатством музыкального наследия. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей гитарной музыки!