Юрий Нугманов. От Баха до джаза
6+
Билеты от 700₽

О концерте

От Баха до джаза: вечер гитарной музыки с Юрием Нугмановым

Ведущий солист Москонцерта и талантливый гитарист Юрий Нугманов приглашает любителей гитарной музыки на уникальную программу «От Баха до джаза». В этот вечер зрителей ожидает звучание шедевров композиторов с XVII по XX век, включая таких мастеров, как Бах, Таррега, Альбенис и Хачатурян.

Знакомимся с Юрием Нугмановым

Юрий Нугманов — не только первый российский гитарист, выступивший с сольным концертом в престижном Карнеги-Холле, но и обладатель испанской гитары «Милагрос», созданной мастером Мигелем Родригесом. Его игра отличается эмоциональной глубиной и великолепной техникой.

Программа концерта

В программе звучат произведения:

  • И. С. Бах — Адажио и фуга из Сонаты №1 для скрипки соло
  • Ф. Сор — Интродукция и вариации на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»
  • Ф. Таррега — «Воспоминание об Альгамбре»
  • И. Альбенис — «Гранада», «Легенда»
  • М. Франко — Коломбиана «Этот горький вкус роз»
  • М. де Фалья — Танец из оперы «Жизнь коротка» (переложение для гитары В. Дубовицкого)
  • Дж. Россини — «Тарантелла»
  • Д. Алар — Ф. Таррега — «Блестящий этюд»
  • Х. Кардосо — «Милонга»
  • А. Пьяццолла — «Смерть ангела» (переложение для гитары Б. Бенитаса)
  • Н. Кост — «Анданте и полонез»
  • А. Хачатурян — Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (переложение для гитары Ю. Нугманова)
  • Е. Ларичев — «Ивушка»
  • С. Руднев — Обработка русской народной песни «Хуторок»
  • С. Орехов — Вариации на тему песни «Ехали цыгане» (переложение для гитары Ю. Нугманова)
  • Ю. Нугманов — Фантазия для гитары на тему Чика Кориа «Испания»

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и богатством музыкального наследия. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей гитарной музыки!

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 700 ₽

