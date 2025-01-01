Юрий Нугманов. От Баха до джаза

От Баха до джаза: вечер гитарной музыки с Юрием Нугмановым

Ведущий солист Москонцерта и талантливый гитарист Юрий Нугманов приглашает любителей гитарной музыки на уникальную программу «От Баха до джаза». В этот вечер зрителей ожидает звучание шедевров композиторов с XVII по XX век, включая таких мастеров, как Бах, Таррега, Альбенис и Хачатурян.

Знакомимся с Юрием Нугмановым

Юрий Нугманов — не только первый российский гитарист, выступивший с сольным концертом в престижном Карнеги-Холле, но и обладатель испанской гитары «Милагрос», созданной мастером Мигелем Родригесом. Его игра отличается эмоциональной глубиной и великолепной техникой.

Программа концерта

В программе звучат произведения:

И. С. Бах — Адажио и фуга из Сонаты №1 для скрипки соло

Ф. Сор — Интродукция и вариации на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Ф. Таррега — «Воспоминание об Альгамбре»

И. Альбенис — «Гранада», «Легенда»

М. Франко — Коломбиана «Этот горький вкус роз»

М. де Фалья — Танец из оперы «Жизнь коротка» (переложение для гитары В. Дубовицкого)

Дж. Россини — «Тарантелла»

Д. Алар — Ф. Таррега — «Блестящий этюд»

Х. Кардосо — «Милонга»

А. Пьяццолла — «Смерть ангела» (переложение для гитары Б. Бенитаса)

Н. Кост — «Анданте и полонез»

А. Хачатурян — Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (переложение для гитары Ю. Нугманова)

Е. Ларичев — «Ивушка»

С. Руднев — Обработка русской народной песни «Хуторок»

С. Орехов — Вариации на тему песни «Ехали цыгане» (переложение для гитары Ю. Нугманова)

Ю. Нугманов — Фантазия для гитары на тему Чика Кориа «Испания»

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнения и богатством музыкального наследия. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей гитарной музыки!