Юрий Лоза
Юрий Лоза

Юрий Лоза

12+
Возраст 12+

О концерте

Легенда российской эстрады в Уфе

На сцене — легендарный Юрий Лоза, советский и российский автор-исполнитель, который продолжает радовать своих поклонников. Его творчество представляет собой уникальное сочетание бард-рока и поэзии, а живое исполнение создает неповторимую атмосферу.

Знакомые хиты

Во время концерта вы сможете услышать самые известные песни, такие как «Плот», «Сто часов вдвоём» и «Пой моя гитара». Эти композиции уже давно стали классикой и вызывают ностальгию у многих слушателей.

Новые песни и эмоции

Кроме имеющихся хитов, Юрий Лоза порадует зрителей новыми произведениями. Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящее эмоциональное событие, насыщенное живым звуком и искренними чувствами.

Не пропустите

Концерт станет отличным поводом провести вечер в кругу единомышленников, насладиться качественной музыкой и вдохновляющим общением. Не упустите возможность услышать творчество этого выдающегося исполнителя вживую!

Купить билет на концерт Юрий Лоза

Март
6 марта пятница
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1500 ₽

Фотографии

Юрий Лоза Юрий Лоза Юрий Лоза Юрий Лоза Юрий Лоза

