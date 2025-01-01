Меню
Юрий Лоза
18+
Возраст 18+
О концерте

Сольный концерт Юрия Лозы в баре Petter

Легендарный певец, чей неповторимый голос покорил миллионы сердец, готов порадовать своих поклонников сольным концертом в баре Petter. На сцене прозвучат лучшие хиты, которые уже давно стали классикой отечественной музыки.

Погружение в мир музыки

Зажигательные мелодии, искренние тексты и фирменное исполнение Юрия Лозы создадут уникальную атмосферу для всех зрителей. Певец обладает уникальным даром проникать в самые потаенные уголки души, заставляя сердца биться в унисон с его песнями. Это вечер, который точно не оставит никого равнодушным.

Не упустите возможность

Приходите на концерт и окунитесь в атмосферу легендарных песен в исполнении самого Юрия Лозы! Это шанс насладиться музыкой, которая стала частью жизни миллионов людей, и пережить незабываемые эмоции.

Март
20 марта пятница
19:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 4500 ₽

