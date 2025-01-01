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Юрий Лоза
Билеты от 4500₽
Киноафиша Юрий Лоза

Юрий Лоза

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Концерт Юрия Лозы в баре Petter

Легендарный певец Юрий Лоза, чей неповторимый голос покорил миллионы сердец, готов порадовать своих поклонников сольным концертом в баре Petter!

Лучшие хиты и уникальное исполнение

На сцене прозвучат зажигательные мелодии и искренние тексты, которые стали визитной карточкой артиста. Юрий Лоза обладает уникальным даром проникать в самые потаенные уголки души, заставляя сердца зрителей биться в унисон с его песнями.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс окунуться в атмосферу легендарных песен в исполнении самого Юрия Лозы. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей качественной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 4500 ₽

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