Легендарный певец Юрий Лоза, чей неповторимый голос покорил миллионы сердец, готов порадовать своих поклонников сольным концертом в баре Petter!
На сцене прозвучат зажигательные мелодии и искренние тексты, которые стали визитной карточкой артиста. Юрий Лоза обладает уникальным даром проникать в самые потаенные уголки души, заставляя сердца зрителей биться в унисон с его песнями.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу легендарных песен в исполнении самого Юрия Лозы. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей качественной музыки!