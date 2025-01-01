Меню
Юрий Лоза. Лучшие песни
Киноафиша Юрий Лоза. Лучшие песни

Юрий Лоза. Лучшие песни

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Юрия Лозы в Санкт-Петербурге

Легендарный автор-исполнитель Юрий Лоза принесет радость своим поклонникам на долгожданном сольном концерте в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в концертном зале «У Финляндского» в рамках музыкального проекта «Имена на все времена».

Золотой фонд песенного искусства

Юрий Лоза известен своими хитами, которые давно стали классикой русской музыки. В программе концерта зрители смогут услышать такие признанные треки, как «Плот», «Сто часов», «Пой, моя гитара», «Заповедные места», «Мне уже многое поздно» и «Я умею мечтать». Кроме знакомых мелодий, исполнятся и редкие, а также новые песни артиста.

Живой звук и полное погружение

Концерт будет проходить с живым музыкальным сопровождением коллектива музыкантов Юрия Лозы. Присутствие музыкантов на сцене создаст атмосферу настоящего музыкального праздника.

Возрастное ограничение

Концерт подходит для зрителей с 6 лет и старше. Приходите и насладитесь волшебством музыки вместе с одним из самых популярных исполнителей страны!

Купить билет на концерт Юрий Лоза. Лучшие песни

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1000 ₽

