Юрий Красильников и джаз-оркестр клуба Эссе

Новый Биг-Бэнд на сцене Ростова

В этом месяце ростовский джаз-клуб «Эссе» отмечает значимую дату — четырёхлетие своего существования. В честь этого события на сцену впервые вышел новый биг-бэнд, который обещает порадовать зрителей свежими музыкальными впечатлениями.

Неповторимое звучание

Музыканты, собравшиеся в составе нового оркестра, являются постоянными резидентами клуба и представляют собой яркие таланты местной джазовой сцены. Под руководством Овагема Султаняна они объединились, чтобы создать уникальное звучание и подарить зрителям новые музыкальные смыслы.

Овагем Султанян и его команда

Овагем Султанян — известный музыкант и лидер коллектива, посвятивший свою жизнь джазу. Его опыт и творческий подход к музыке вдохновляют музыкантов на создание оригинальных композиций, которые будут исполнены в рамках нового проекта.

Джаз как искусство

Джаз — это не просто музыка, это целая философия, способная объединить людей. Новый биг-бэнд нацелен на то, чтобы расширить горизонты ростовского джаза, привнести в него современные элементы и традиции, которые были забыты.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться вечерним джазом в исполнении талантливых музыкантов. Пусть музыка станет для вас источником вдохновения и радости!