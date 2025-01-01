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Юрий Красильников и джаз-оркестр клуба Эссе
Киноафиша Юрий Красильников и джаз-оркестр клуба Эссе

Юрий Красильников и джаз-оркестр клуба Эссе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый Биг-Бэнд на сцене Ростова

В этом месяце ростовский джаз-клуб «Эссе» отмечает значимую дату — четырёхлетие своего существования. В честь этого события на сцену впервые вышел новый биг-бэнд, который обещает порадовать зрителей свежими музыкальными впечатлениями.

Неповторимое звучание

Музыканты, собравшиеся в составе нового оркестра, являются постоянными резидентами клуба и представляют собой яркие таланты местной джазовой сцены. Под руководством Овагема Султаняна они объединились, чтобы создать уникальное звучание и подарить зрителям новые музыкальные смыслы.

Овагем Султанян и его команда

Овагем Султанян — известный музыкант и лидер коллектива, посвятивший свою жизнь джазу. Его опыт и творческий подход к музыке вдохновляют музыкантов на создание оригинальных композиций, которые будут исполнены в рамках нового проекта.

Джаз как искусство

Джаз — это не просто музыка, это целая философия, способная объединить людей. Новый биг-бэнд нацелен на то, чтобы расширить горизонты ростовского джаза, привнести в него современные элементы и традиции, которые были забыты.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события и насладиться вечерним джазом в исполнении талантливых музыкантов. Пусть музыка станет для вас источником вдохновения и радости!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 4 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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