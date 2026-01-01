Юрий Ковешников & CoolGroove BigBand: «Времена Года»

Премьера авторской программы Юрия Ковешникова в клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова на улице Маросейка, дом 9/2, состоится выступление Юрия Ковешникова с оркестром CoolGroove BigBand. Ковешников — лауреат конкурса «Триумф джаза», который зарекомендовал себя как талантливый тромбонист, вокалист и композитор. Он известен своей работой в мюзиклах и сотрудничеством с именитыми джазовыми исполнителями.

Оркестр CoolGroove BigBand исполняет эффектные композиции в стилях джаз 1930–40-х годов, свинг, фанк, латино и современную музыку. На концерте также будет представлен проект «Времена года», где Ковешников предстанет как вокалист и инструменталист в составе малой группы CoolGroove Small Band. Это шоу обещает быть интересным любителям джаза и фанка.

Уникальная концепция «Времен года»

Вечером 15 сентября на главной сцене клуба пройдет премьерное исполнение авторской программы «Времена Года». Она включает 12 джазовых композиций, созданных Юрием Ковешниковым, который является руководителем и солистом биг-бэнда.

Проект «Времена Года» стал для Юрия вызовом — он написал 12 пьес, каждая из которых ассоциируется не только с временем года, но и с конкретным месяцем. В концертном наборе звучат джазовые мотивы, латиноамериканские ритмы и фанковый грув, что придаст программе особую живость и драйв.

CoolGroove BigBand — новая звезда джазовой сцены

CoolGroove BigBand — один из самых ярких молодых джазовых оркестров столицы, созданный в 2017 году Юрием Ковешниковым. В его состав входят 16 профессиональных музыкантов: пять саксофонов, три тромбона, четыре трубы, бас, фортепиано и ударные. В репертуаре оркестра вы сможете насладиться не только классическим джазом 1930-х–40-х годов, но и более современными направлениями вселенной свинга, фанка и латино.

Музыканты будут виртуозно исполнять даже самые сложные аранжировки, сохраняя при этом мощное грувовое звучание, которое стало визитной карточкой оркестра. CoolGroove BigBand активно сотрудничает с известными солистами российской сцены, такими как Саша Алмазова, Дмитрий Носков и Алла Рид, а также с иностранными музыкантами, среди которых Калил Уилсон и Чарльз Тёрнер.