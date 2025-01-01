Персональная выставка Юрия Григоряна в Галерее Нико

В Галерее Нико открыта персональная выставка Заслуженного художника России, Академика РАХ Юрия Григоряна. На выставке представлены удивительные пейзажи, натюрморты и портреты, которые раскрывают глубину и разнообразие творческого видения мастера.

Уникальный стиль художника

Работы Юрия Григоряна отличаются уникальным авторским стилем, основанным на сложной фактуре. Каждая картина результат тщательного продумывания композиции и использования интенсивной цветовой палитры, что делает их поистине запоминающимися.

Международное признание

Признание художника давно перешагнуло границы России. Его работы украшают престижные музейные и частные коллекции по всему миру. Среди них такие известные места, как:

Gallery Actuel Г. Басмаджана

Nicolay&Son

Show Office Montreal

New Generation Cultural Society

Roy Miles Gallery

музей Шнитке

музей Bernd-Artin Wessels

музей М. Денвера

Также его работы находятся в частных коллекциях таких известных личностей, как М. С. Горбачев и Альберт Гор.

Выставка в Галерее Нико — это уникальная возможность оценить искусство Юрия Григоряна и погрузиться в мир его высокохудожественных произведений. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!