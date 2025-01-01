Меню
Юрий Григорян. Образы времени
Билеты от 100₽
Юрий Григорян. Образы времени

Юрий Григорян. Образы времени

6+
Возраст 6+
Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Персональная выставка Юрия Григоряна в Галерее Нико

В Галерее Нико открыта персональная выставка Заслуженного художника России, Академика РАХ Юрия Григоряна. На выставке представлены удивительные пейзажи, натюрморты и портреты, которые раскрывают глубину и разнообразие творческого видения мастера.

Уникальный стиль художника

Работы Юрия Григоряна отличаются уникальным авторским стилем, основанным на сложной фактуре. Каждая картина результат тщательного продумывания композиции и использования интенсивной цветовой палитры, что делает их поистине запоминающимися.

Международное признание

Признание художника давно перешагнуло границы России. Его работы украшают престижные музейные и частные коллекции по всему миру. Среди них такие известные места, как:

  • Gallery Actuel Г. Басмаджана
  • Nicolay&Son
  • Show Office Montreal
  • New Generation Cultural Society
  • Roy Miles Gallery
  • музей Шнитке
  • музей Bernd-Artin Wessels
  • музей М. Денвера

Также его работы находятся в частных коллекциях таких известных личностей, как М. С. Горбачев и Альберт Гор.

Выставка в Галерее Нико — это уникальная возможность оценить искусство Юрия Григоряна и погрузиться в мир его высокохудожественных произведений. Не упустите шанс стать частью этого культурного события!

Купить билет на выставка Юрий Григорян. Образы времени

Октябрь
3 октября пятница
15:00
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 100 ₽

