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Юрий Гальцев
Билеты от 5500₽
Киноафиша Юрий Гальцев

Юрий Гальцев

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Выдающийся комик приглашает всех 

Юрий Гальцев, заслуженный артист России и выдающийся комик, приглашает всех ценителей музыки и теплых эмоций на незабываемый концерт. Это событие обещает стать уникальным, ведь зрители смогут не только насладиться яркими музыкальными композициями, но и ощутить живое общение с артистом.

Программа вечера

В рамках концерта будут исполнены самые зажигательные и трогательные песни, которые создадут радостную атмосферу и подарят праздник душе. Юрий Гальцев, выступая в сопровождении талантливых музыкантов, представит особую программу, включающую популярные хиты и авторские произведения.

Не упустите шанс

Приходите, чтобы провести этот вечер с одним из самых харизматичных артистов, который сумеет подарить море положительных эмоций и незабываемые впечатления.

 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
20:00 от 5500 ₽

Фотографии

Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев Юрий Гальцев

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