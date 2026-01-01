Юрий Фаворин, фортепиано

Звучание Мессиана и Булеза в Зарядье

Музыкальный концерт состоится на фортепиано в МКЗ «Зарядье». В программе прозвучит творчество величайшего композитора Оливье Мессиана и его выдающегося ученика Пьера Булеза.

Оливье Мессиан: гений музыкальной культуры

Оливье Мессиан — одна из ключевых фигур европейской музыкальной культуры ХХ века. Композитор, органист и педагог, он также заслуженно известен как автор значительных теоретических трудов. Его музыкальные исследования охватывают такие темы, как орнитология, индийские ритмы и автоанализ.

Под его наставничеством выросли такие величайшие композиторы, как Пьер Булез, Ласло Летон, и другие представители второго авангарда. Мировосприятие Мессиана основано на глубокой вере и религиозных вопросах, что отчетливо отражено в его творчестве, включая грандиозный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» — важный шаг в развитии сакральной музыки.

Музыка Булеза: строгие формулы и новаторство

Пьер Булез, один из самых ярких учеников Мессиана, сам стал выдающимся композитором и дирижером. Его работы наполняет рациональный подход, акцент на порядке звуков, тембре и ритме. Это качество наиболее ярко проявляется в Сонате № 1 для фортепиано, где строгие формулы гармонично сочетаются со свободными фрагментами.

Программа концерта

Программа возможна с изменениями. Концерт состоит из двух отделений:

I отделение

Мессиан

«Взгляд духа радости»

«Первое причастие Девы Марии»

Из цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»

Cantéyodjayâ

II отделение

Булез

12 нотаций для фортепиано

Соната № 1

Une page d'éphéméride

Incises

Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут каждое.

