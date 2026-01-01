Юрий Фаворин, фортепиано
Билеты от 500₽
Юрий Фаворин, фортепиано

6+
Продолжительность 90 минут
О концерте

Звучание Мессиана и Булеза в Зарядье

Музыкальный концерт состоится на фортепиано в МКЗ «Зарядье». В программе прозвучит творчество величайшего композитора Оливье Мессиана и его выдающегося ученика Пьера Булеза.

Оливье Мессиан: гений музыкальной культуры

Оливье Мессиан — одна из ключевых фигур европейской музыкальной культуры ХХ века. Композитор, органист и педагог, он также заслуженно известен как автор значительных теоретических трудов. Его музыкальные исследования охватывают такие темы, как орнитология, индийские ритмы и автоанализ.

Под его наставничеством выросли такие величайшие композиторы, как Пьер Булез, Ласло Летон, и другие представители второго авангарда. Мировосприятие Мессиана основано на глубокой вере и религиозных вопросах, что отчетливо отражено в его творчестве, включая грандиозный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса» — важный шаг в развитии сакральной музыки.

Музыка Булеза: строгие формулы и новаторство

Пьер Булез, один из самых ярких учеников Мессиана, сам стал выдающимся композитором и дирижером. Его работы наполняет рациональный подход, акцент на порядке звуков, тембре и ритме. Это качество наиболее ярко проявляется в Сонате № 1 для фортепиано, где строгие формулы гармонично сочетаются со свободными фрагментами.

Программа концерта

Программа возможна с изменениями. Концерт состоит из двух отделений:

I отделение

  • Мессиан
  • «Взгляд духа радости»
  • «Первое причастие Девы Марии»
  • Из цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»
  • Cantéyodjayâ

II отделение

  • Булез
  • 12 нотаций для фортепиано
  • Соната № 1
  • Une page d'éphéméride
  • Incises

Продолжительность концерта: два отделения по 45 минут каждое.

Июнь
24 июня среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

