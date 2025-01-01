Меню
Юрий Фаворин, фортепиано
Юрий Фаворин, фортепиано

Юрий Фаворин, фортепиано

6+
6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в «Зарядье»: Оливье Мессиан и Пьер Булез

Погрузитесь в мир европейской музыкальной культуры ХХ века с выдающимися произведениями двух величайших композиторов — Оливье Мессиана и Пьера Булеза. Это уникальный шанс услышать сочинения, оставившие заметный след в музыкальной истории, и ознакомиться с их философией и эстетикой.

Оливье Мессиан: сакральная музыка и ритм

Оливье Мессиан — не только композитор и органист, но и педагог, внёсший значительный вклад в музыкальную теорию. Его творчество охватывает широкий спектр тем, включая орнитологию и индийские ритмы. Среди его выдающихся учеников можно выделить таких композиторов второго авангарда, как Булез, Куртаг и Штокхаузен.

В центре его творчества находится вера и религия, которые глубоко исследовались Мессианом. Его сакральная музыка, как, например, грандиозный цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», пронизана символикой и духовным содержанием. Каждая пьеса из этого цикла, например, «Взгляд Отца» или «Поцелуй младенца Иисуса», несёт в себе многогранный философский подтекст.

Также в программе прозвучит произведение Cantéyodjayâ, которое демонстрирует интерес композитора к музыкальному ритму. Это произведение основано на карнатической ритмической формуле и отражает фундаментальное значение ритма как в музыке, так и в жизни.

Пьер Булез: новатор музыкального языка

Пьер Булез, один из самых выдающихся учеников Мессиана, стал символом поколения смелых новаторов. Как композитор и дирижёр, он стремился к рациональному порядку в музыке, используя строгие формулы при построении своих произведений. Его творческий подход сочетает структурированность звуковых решений с элементами свободной музыкальной импровизации.

В программе вечера будет представлено несколько работ Булеза, включая «12 нотаций для фортепиано», «Сонату № 1» и «Une page d’éphéméride». Эти произведения подтверждают его стремление к музыкальной точности и инновационному подходу.

Программа вечера

В программе возможны изменения:

  • I отделение:
    • Мессиан — «Взгляд духа радости»
    • Мессиан — «Первое причастие Девы Марии» из цикла «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»
    • Мессиан — Cantéyodjayâ
  • II отделение:
    • Булез — «12 нотаций для фортепиано»
    • Булез — «Соната № 1»
    • Булез — «Une page d’éphéméride»
    • Булез — «Incises»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, который соединит в себе различные эпохи и стили, открывая новые грани восприятия музыки!

