Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Закрытие Bach-fest
Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Закрытие Bach-fest

0+
Возраст 0+

О концерте

Юрий Башмет и «Солисты Москвы» отмечают юбилей

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый 40-летию творческого союза маэстро Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». Это событие станет ярким аккордом в многолетней музыкальной карьере, которая оставила заметный след в мире классической музыки.

Программа концерта

В программе прозвучат Бранденбургские концерты И. С. Баха — шедевры, которые стали неотъемлемой частью репертуара камерной музыки. Эти произведения, написанные в период барокко, обладают удивительной гармонией и глубиной, которые не оставят равнодушными любителей музыки.

Значение события

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» — первый российский камерный коллектив, получивший престижную премию «Грэмми». Это достижение подтверждает высокий уровень мастерства музыкантов и их значимость на мировой музыкальной арене.

Не упустите шанс стать свидетелями этого музыкального события, которое обещает вдохновить и подарить незабываемые эмоции!

Фотографии

Фотографии

