Юрий Барсуков и Ко

Музыкальный спектакль «Киты и Звезды» в Заповедных кварталах: Русский джаз в современном контексте

Коллектив «Киты и Звезды» представляет уникальное музыкальное событие, в котором смешиваются композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободная импровизация. Этот спектакль — настоящий поиск нового облика русского джаза в контексте современной музыки.

Интеграция стилей

Спектакль исследует возможности интеграции русской мелодики в европейскую джазовую эстетику. Это создает особую атмосферу, где зрители могут насладиться звучанием, которое переносит привычные джазовые формы на новый уровень.

Награды и достижения

Летом 2025 года коллектив стал лауреатом международного конкурса на фестивале Moscow Jazz Festival, что подтверждает высокое качество и талант музыкантов. Это событие станет ярким музыкальным моментом для всех ценителей джазовой музыки и свободной импровизации.

Состав и исполнители

Юрий Барсуков – контрабас

– контрабас Егор Сатышев – клавишные

– клавишные Евгений Кочетов – ударные и перкуссия

Не упустите возможность погрузиться в мир уникальной музыки от «Китов и Звезд» и почувствовать, как традиции русского джаза переплетаются с современными музыкальными течениями.