Юрий Барсуков и Ко

Коллектив «Киты и Звезды» представляет уникальное музыкальное событие, в котором смешиваются композиторские идеи, электроакустическое звуковое наполнение и свободная импровизация. Этот спектакль — настоящий поиск нового облика русского джаза в контексте современной музыки.
Спектакль исследует возможности интеграции русской мелодики в европейскую джазовую эстетику. Это создает особую атмосферу, где зрители могут насладиться звучанием, которое переносит привычные джазовые формы на новый уровень.
Летом 2025 года коллектив стал лауреатом международного конкурса на фестивале Moscow Jazz Festival, что подтверждает высокое качество и талант музыкантов. Это событие станет ярким музыкальным моментом для всех ценителей джазовой музыки и свободной импровизации.
Не упустите возможность погрузиться в мир уникальной музыки от «Китов и Звезд» и почувствовать, как традиции русского джаза переплетаются с современными музыкальными течениями.