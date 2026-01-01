Оповещения от Киноафиши
Юрий Андрейчук и Slua Si - концерт-беседа в День святого Патрика 2026
Билеты от 1500₽
0+
Возраст 0+
О концерте

Ирландская фольклорная программа с Юрием Андрейчуком

В пабе «Punch & Judy» состоится уникальный концерт-беседа с участием Юрия Андрейчука и группы Slua Sí. Юрий Андрейчук — знаток Ирландии, профессиональный переводчик и преподаватель ирландского языка, а также исполнитель народных песен. В программе вечера — рассказы о святом Патрике, сказки о святых и музыкантах, легенды и истории, которые будут сопровождаться живой музыкой.

Этот концерт будет интересен всем, кто увлекается культурой Ирландии и народными традициями. Юрий Андрейчук, как профессиональный рассказчик и певец, подготовил множество увлекательных историй и мелодий.

Программа вечера

В ходе концерта, который пройдет в формате ежегодного мероприятия, приуроченного ко Дню святого Патрика, маленькие и большие зрители узнают о жизни легендарного святого и услышат сказки о святых, музыкантах и жителях волшебных миров. Эти истории обретут жизнь благодаря мастерству рассказчика и живому музыкальному сопровождению группы Slua Sí (Воинство Сидов), которая исполнит знакомые всем ирландские народные мелодии.

Знакомство с народными инструментами

После концертной программы у зрителей будет возможность познакомиться с ирландскими народными инструментами.

Семейное мероприятие

Концерт проходит в специальном семейном формате — для детей (от 3 лет) и их родителей. Это отличный способ провести время всей семьей, погрузившись в атмосферу ирландской культуры!

Купить билет на концерт Юрий Андрейчук и Slua Si - концерт-беседа в День святого Патрика 2026

Март
21 марта суббота
17:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 1500 ₽

