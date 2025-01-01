Юпитер и Сороковая

Входит в Абонемент 19 Сезон с оркестром Симфонический оркестр Программа Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» Моцарт. Симфония № 40 Музыкальная «встреча» двух последователей своих отцов. Австрийский гений Моцарт был сыном скрипача и композитора. Энхэ пошел по стопам отца — главного дирижёра театра в Монголии. Две яркие симфонии из знаменитого триптиха — величие, жизнерадостность и торжественность 41-й и лиричность со светлой задумчивостью 40-й. Участники Уральский академический филармонический оркестр Энхэ