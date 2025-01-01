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Юпитер и Сороковая
Киноафиша Юпитер и Сороковая

Юпитер и Сороковая

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 19 Сезон с оркестром Симфонический оркестр Программа Моцарт. Симфония № 41 «Юпитер» Моцарт. Симфония № 40 Музыкальная «встреча» двух последователей своих отцов. Австрийский гений Моцарт был сыном скрипача и композитора. Энхэ пошел по стопам отца — главного дирижёра театра в Монголии. Две яркие симфонии из знаменитого триптиха — величие, жизнерадостность и торжественность 41-й и лиричность со светлой задумчивостью 40-й. Участники Уральский академический филармонический оркестр Энхэ

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 750 ₽
Екатеринбург, 11 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 500 ₽

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