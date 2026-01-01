Юпи x Dexie999

Вечеринка в клубе Block House

Это не просто вечер, а настоящий праздник творчества и общения.

Что вас ждет

Участие в розыгрыше на деньги — шанс выиграть приз для каждого из вас!

Отдельная зона для быстрых свиданий — отличная возможность завести новые знакомства.

Используйте браслеты «знакомлюсь / не знакомлюсь», чтобы проще находить единомышленников.

Фотографы и видеографы зафиксируют самые яркие моменты вашей вечеринки.

О программе вечера

На сцене вас будут радовать выступления артистов ЮПИ и DEXIE 999, которые создадут атмосферу восторга и драйва. Не пропустите выступления талантливых диджеев VALL и OBIZHY, которые помогут вам настроиться на нужный лад.

Важно знать

Вечеринка стартует в 17:00, но вход будет закрыт в 19:00, поэтому постарайтесь прийти пораньше, чтобы не упустить ни одной минуты веселья. Завершится мероприятие в 21:00.

Ждем вас по адресу: улица Красноармейская, 64. Не упустите шанс провести время в компании интересных людей и насладиться талантливыми выступлениями!