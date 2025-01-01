Спектакль Юность театральная моя

Театрализованное представление «Юность театральная моя»

Народный Театр Юного Зрителя (НТЮЗ) приглашает зрителей на уникальное театрализованное представление «Юность театральная моя». Это событие объединит не только опытных актеров, но и воспитанников всех поколений, что подарит зрителям незабываемые моменты.

Что вас ожидает

Встреча с воспитанниками НТЮЗ и ведущими актерами театров Санкт-Петербурга и Москвы

Демонстрация фото- и видеоматериалов из истории театра

Интерактивные мероприятия в фойе, позволяющие погрузиться в мир театрального искусства

История НТЮЗ

Народный ТЮЗ был основан в сентябре 1945 года, став первым в стране театром, удостоенным звания Народного в 1961 году. На протяжении почти 65 лет театр воспитывает детей и подростков, прививая им любовь к театральному искусству через лучшие образцы отечественной и мировой драматургии.

Талантливая труппа

В труппе НТЮЗ — юноши и девушки aged от 10 до 35 лет, многие из которых уже успели исполнить несколько ролей в одном спектакле. Театр помогает юным дарованиям раскрыть свои творческие способности и реализовать их на сцене.

Знаменитые выпускники

Среди выпускников театра — народные артисты России и СССР, такие как Алексей Шейнин и Ксения Раппопорт, а также множество известных актеров и режиссеров, которые начали свой путь в НТЮЗ. Театр по праву гордится своими талантливыми воспитанниками, многие из которых продолжают блистать на сценах и в кино.

Современный репертуар

В репертуаре театра 12 спектаклей для детей разного возраста, которые показываются дважды в месяц в Малом зале Выборгского Дворца культуры. Также проводятся выездные спектакли, что позволяет достичь детей из разных районов города, включая детей-инвалидов и воспитанников детских домов.

Признание и достижения

Работа театра получила высокую оценку ведущих театральных критиков и режиссеров, среди которых е.в.маркова, эксперт Национальной Премии «Золотая маска». НТЮЗ неоднократно удостаивался дипломов и грамот на различных фестивалях и конкурсах, что подтверждает его высокое качество и профессионализм.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события и насладиться искусством, которое объединяет поколения!