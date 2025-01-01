Меню
Юность. Новогодняя дискотека 90х-00х-10х
Киноафиша Юность. Новогодняя дискотека 90х-00х-10х

Юность. Новогодняя дискотека 90х-00х-10х

18+
Возраст 18+

О концерте

Корпоратив в стиле ретро: вечеринка, которую вы не забудете!

Отметьте корпоратив так, как это делали раньше - весело, громко и с душой! В этот вечер клуб Нирвана вновь станет местом, где музыка объединяет каждым своим аккордом. Живые выступления, знакомые хиты и атмосфера, которую мы помним из молодости, ждут вас!

Музыкальный флешбек

Приготовьтесь поностальгировать с самыми яркими хитами трех десятилетий: от «Руки Вверх!» и Ace of Base до Zivert и IOWA. Живой звук гарантирует, что кавер-группа Neon исполнит только лучшие треки 90-х, 00-х и 10-х, заставляя всех танцевать до утра!

Встречаем Новый год с радостью

С 23:00 до 00:00 гостей ждет приветственное игристое - бокал "за счёт клуба" в честь Нового года и нашей юности. Погрузитесь в атмосферу праздника, которая будет дополнена веселыми конкурсами, неожиданными подарками и, конечно же, незабываемыми эмоциями от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ретро-зона и медляки

Не забудьте заглянуть в ретро-зону отдыха: здесь вас ждут игровые приставки, уютная ламповая атмосфера и возможность сделать атмосферные фото на память. Для романтиков предусмотрены медляки и белые розы – вновь прочувствуйте свой первый медленный танец!

Не упустите шанс провести корпоратив так, чтобы вспоминать о нём весь год. Ждем вас на вечеринке, где каждый найдет что-то для себя!

Декабрь
19 декабря пятница
23:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 700 ₽

