Юность: дискотека 90х00х10х
Юность: дискотека 90х00х10х

Юность: дискотека 90х00х10х

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка в клубе «Нирвана»

Клуб «Нирвана» приглашает вас на незабываемую вечеринку, посвященную музыке и культуре 90-х! Это уникальное событие позволит вам окунуться в атмосферу той эпохи, когда звучали хиты, под которые танцевали и влюблялись.

Звучание любимых хитов

В программе вечера — три десятилетия популярных песен: от зажигательных «Иванушек» и культовых Spice Girls до современных звёзд, таких как Lady Gaga и Элджей. Гостям будут предложены кавер-версии самых громких хитов, которые порадуют ностальгирующих по молодости.

Игры и развлечения

Для любителей ретро-игр будет организована зона с приставками Sega и Dendy. Здесь можно поиграть в классические игры, такие как Тетрис и танчики, что добавит атмосферу школьной дискотеки. Не обойдётся и без зоны бирпонга для ценителей пенного!

Ностальгия по школьным дискотекам

Если вы хотите снова почувствовать себя подростком и вспомнить, как зажигали на школьных вечеринках, эта вечеринка — именно то, что вам нужно. Мы ждем вас в клубе «Нирвана»!

Купить билет на концерт Юность: дискотека 90х00х10х

Декабрь
18 декабря пятница
23:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 700 ₽

