Спектакль «Юнона» и «Авось»

«Юнона» и «Авось» - рок-балет в Алматы

«Юнона» и «Авось» — спектакль по одноимённой рок-опере композитора Алексея Рыбникова, поставленный Марком Захаровым в 1981 году. Это произведение на либретто Андрея Вознесенского стало настоящей визитной карточкой Московского театра имени Ленинского комсомола. За время своего существования спектакль был показан более полутора тысяч раз, а оригинальная постановка была записана для телевидения в 1983 году и переосмыслена в 2002-м.

Сюжет основан на исторических событиях калифорнийской экспедиции 1806 года во главе с графом Николаем Резановым. Он отправился в путь для налаживания торговых связей между Россией и испанскими колониями. Каждого зрителя волнует история любви Резанова и пятнадцатилетней испанской красавицы Кончитты, дочь губернатора Сан-Франциско. Скандал, вызванный разногласиями между Резановым и её женихом Фернандо, приводит к дуэли и трагическим событиям.

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о любви, жертвах и непреходящих ценностях. Узнав о смерти Резанова, Кончита ждала его целых тридцать пять лет и, по слухам, приняла монашеский постриг.

Действующие лица и исполнители:

Граф Резанов — Азамат Аскаров

Кончитта, дочь губернатора Сан-Франциско — Динара Есентаева

Юродивый — Акыли Жuas

Губернатор — Азиз Есенбаев

Творческая команда:

Хореограф-постановщик — Анатолий Дементьев, заслуженный артист России

Художник-сценограф — Алексей Крюков, заслуженный деятель искусств России

Художник по костюмам — Эра Покровская

Художественный руководитель балетной труппы — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Спектакль исполняется под фонограмму, что придаёт ему особую атмосферу и создает уникальное звучание.