«Юнона» и «Авось»
Киноафиша «Юнона» и «Авось»

Спектакль «Юнона» и «Авось»

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

«Юнона» и «Авось» - рок-балет в Алматы

«Юнона» и «Авось» — спектакль по одноимённой рок-опере композитора Алексея Рыбникова, поставленный Марком Захаровым в 1981 году. Это произведение на либретто Андрея Вознесенского стало настоящей визитной карточкой Московского театра имени Ленинского комсомола. За время своего существования спектакль был показан более полутора тысяч раз, а оригинальная постановка была записана для телевидения в 1983 году и переосмыслена в 2002-м.

Сюжет основан на исторических событиях калифорнийской экспедиции 1806 года во главе с графом Николаем Резановым. Он отправился в путь для налаживания торговых связей между Россией и испанскими колониями. Каждого зрителя волнует история любви Резанова и пятнадцатилетней испанской красавицы Кончитты, дочь губернатора Сан-Франциско. Скандал, вызванный разногласиями между Резановым и её женихом Фернандо, приводит к дуэли и трагическим событиям.

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о любви, жертвах и непреходящих ценностях. Узнав о смерти Резанова, Кончита ждала его целых тридцать пять лет и, по слухам, приняла монашеский постриг.

Действующие лица и исполнители:

  • Граф Резанов — Азамат Аскаров
  • Кончитта, дочь губернатора Сан-Франциско — Динара Есентаева
  • Юродивый — Акыли Жuas
  • Губернатор — Азиз Есенбаев

Творческая команда:

  • Хореограф-постановщик — Анатолий Дементьев, заслуженный артист России
  • Художник-сценограф — Алексей Крюков, заслуженный деятель искусств России
  • Художник по костюмам — Эра Покровская
  • Художественный руководитель балетной труппы — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК

Спектакль исполняется под фонограмму, что придаёт ему особую атмосферу и создает уникальное звучание.

Купить билет на спектакль «Юнона» и «Авось»

Февраль
27 февраля пятница
19:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

