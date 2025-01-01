Юнона и Авось. Рок-опера гала. Симфоническая версия

20 и 21 октября 2025 года на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» состоится премьерный показ авторской симфонической версии рок-оперы «Юнона и Авось» в интерпретации народного артиста России Алексея Рыбникова. Проект приурочен к юбилею выдающегося композитора и поддерживается Фондом поддержки русского искусства «Общество возрождения художественной Руси».
Сюжет рок-оперы «Юнона и Авось» пронизан темами любви, веры, покаяния и бессмертия души. История любви соединяется с патриотическими мотивами, иллюстрируя значительное время для России — День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери.
В произведении звучат слова молитвы Резанова, обращенные к Казанской иконе Божьей Матери, что добавляет глубину и значимость сюжету.
Зрители смогут погрузиться в атмосферу начала девятнадцатого века благодаря уникальным 3D-видеодекорациям. Они смогут оказаться у стен петербургского Адмиралтейства, стать свидетелями событий экспедиции Рязанова, а также принять участие в бале, на котором встречаются Резанов и юная Кончита.
Николай Рязанов сыграл ключевую роль в основании Российско-Американской компании и был первым русским послом в Японии. Благодаря его усилиям на карте Калифорнии появился Форт Росс. Его деятельность подтолкнула к миссионерству Ивана Вениаминова, будущего митрополита и прославленного святого.
Пречистая Дева благословляет Рязанова на путешествия, но, увы, он умирает в Красноярске на обратном пути, а Кончита, оставаясь верной ему, не выходит замуж.
Традиционное исполнение рок-оперы было возможно только спустя полвека, когда А. Рыбников адаптировал ее для театра «Ленком». В 2025 году в Санкт-Петербурге, в зале имени Д.Д. Шостаковича, прозвучала авторская версия, которую давно ожидали зрители.
В премьерных показах спектакля примут участие:
Эти показы стали возможны благодаря усилиям Фонда и авторской партитуре, подготовленной композитором, что позволяет новым поколениям музыкантов наслаждаться одним из самых значимых произведений российской музыкальной культуры второй половины двадцатого века.