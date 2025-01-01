Меню
Юнона и Авось. Рок-опера гала. Симфоническая версия
Юнона и Авось. Рок-опера гала. Симфоническая версия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьерный показ симфонической версии рок-оперы «Юнона и Авось»

20 и 21 октября 2025 года на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» состоится премьерный показ авторской симфонической версии рок-оперы «Юнона и Авось» в интерпретации народного артиста России Алексея Рыбникова. Проект приурочен к юбилею выдающегося композитора и поддерживается Фондом поддержки русского искусства «Общество возрождения художественной Руси».

Сюжет и тематика

Сюжет рок-оперы «Юнона и Авось» пронизан темами любви, веры, покаяния и бессмертия души. История любви соединяется с патриотическими мотивами, иллюстрируя значительное время для России — День народного единства и День Казанской иконы Божьей Матери.

В произведении звучат слова молитвы Резанова, обращенные к Казанской иконе Божьей Матери, что добавляет глубину и значимость сюжету.

Уникальные визуальные эффекты

Зрители смогут погрузиться в атмосферу начала девятнадцатого века благодаря уникальным 3D-видеодекорациям. Они смогут оказаться у стен петербургского Адмиралтейства, стать свидетелями событий экспедиции Рязанова, а также принять участие в бале, на котором встречаются Резанов и юная Кончита.

Историческая справка

Николай Рязанов сыграл ключевую роль в основании Российско-Американской компании и был первым русским послом в Японии. Благодаря его усилиям на карте Калифорнии появился Форт Росс. Его деятельность подтолкнула к миссионерству Ивана Вениаминова, будущего митрополита и прославленного святого.

Пречистая Дева благословляет Рязанова на путешествия, но, увы, он умирает в Красноярске на обратном пути, а Кончита, оставаясь верной ему, не выходит замуж.

Возвращение к истокам

Традиционное исполнение рок-оперы было возможно только спустя полвека, когда А. Рыбников адаптировал ее для театра «Ленком». В 2025 году в Санкт-Петербурге, в зале имени Д.Д. Шостаковича, прозвучала авторская версия, которую давно ожидали зрители.

Состав исполнителей

В премьерных показах спектакля примут участие:

  • Большой симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова под управлением ректора Алексея Васильева, заслуженного артиста России;
  • Концертный хор Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова;
  • Рок-группа и звездный состав исполнителей: Сергей Перегудов, Сергей Мардарь, Екатерина Лепилина, Антон Авдеев, Владимир Маликов, Михаил Круглов (бас-профундо).

Эти показы стали возможны благодаря усилиям Фонда и авторской партитуре, подготовленной композитором, что позволяет новым поколениям музыкантов наслаждаться одним из самых значимых произведений российской музыкальной культуры второй половины двадцатого века.

Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1200 ₽
21 октября вторник
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1200 ₽

