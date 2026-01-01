Юна с live-бэндом
Билеты от 950₽
Киноафиша Юна с live-бэндом

Юна с live-бэндом

16+
Возраст 16+
Билеты от 950₽

О концерте

Концерт группы Юна: погружение в мир эмоций

Приготовьтесь к большому сольному концерту группы Юна с live-бэндом! На вас ждут танцы и слёзы под любимые песни, а также множество сюрпризов. Группа известна своими искренними текстами и эмоциональным исполнением, что делает каждое выступление незабываемым.

Вы сможете исполнить вместе с музыкантами их автографные хиты, а Элина, возможно, попросит вас помочь вспомнить забытые строки. Не упустите возможность стать частью этого особенного события, где соберутся люди, готовые порадовать друг друга своими голосами.

Эмоции на сцене

Юна — это не просто музыка, это глубокие и честные эмоции, которые резонируют с каждым слушателем. Их стиль сочетает в себе элементы инди и более серьёзные темы, затрагивающие зрителей. Каждый концерт — это уникальный опыт для смельчаков, готовых взглянуть в глаза своим эмоциям и открыться новому.

Музыкальные достижения

Группа Юна принимала участие в таких известных фестивалях, как «Ural Music Night», «Станция Мир», «Фабрика» на Профсоюзной и «FIFA Fest». Это подтверждает их высокий уровень и популярность в музыкальной среде.

Не упустите шанс стать частью этого зрелищного события, наполненного эмоциями, новыми знакомствами и, конечно же, музыкой!

Март
25 марта среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 950 ₽

В ближайшие дни

Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»
6+
Неоклассика
Мультимедийный концерт «Хиты Итальянского кино»
28 марта в 17:00 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
27 июня в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
7 июня в 16:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
