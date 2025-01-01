Меню
Юмористическое шоу «ЖенЫтики»
Юмористическое шоу «ЖенЫтики»

18+
О концерте/спектакле

Зрелый юмор о жизни и отношениях

Приглашаем вас на комедийный спектакль, где опытные комики разбираются в отношениях, быте и семейных узы. Этот незабываемый вечер погрузит вас в мир остроумных шуток о знакомых и близких темах, которые затрагивают каждого из нас.

Специфика выступления

Комедийный формат спектакля позволяет нам увидеть, как на глазах зрителей рождаются шутки, наполненные жизненным опытом. Ожидайте, что шутки будут не только смешными, но и проницательными, заставляя задуматься о важности взаимодействия между людьми.

Зачем стоит посетить этот спектакль?

Зрителям, ищущим качественный, жизненный юмор, этот спектакль станет настоящим открытием. Уникальная возможность посмеяться над собой и своими переживаниями в компании единомышленников позволит вам провести вечер с удовольствием и задором.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного творческого шоу и зарядиться позитивом на долгое время!

Октябрь
25 октября суббота
18:20
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
от 600 ₽

