Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юмористическое шоу «ЖенЫтики»
Киноафиша Юмористическое шоу «ЖенЫтики»

Юмористическое шоу «ЖенЫтики»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмористическое шоу «ЖенЫтики» в Перми

Приглашаем вас на незабываемое комедийное представление «ЖенЫтики»! В этом шоу взрослые, опытные комики поднимают актуальные темы отношений, быта и семейной жизни, превращая их в источник непрекращающегося смеха.

О шоу

Каждое выступление — это уникальная возможность увидеть, как комедия на близкие и знакомые темы рождается прямо на ваших глазах. Комики делятся своими наблюдениями и жизненным опытом, создавая атмосферу, в которой каждый зритель сможет узнать себя и своих близких.

Гарантия смеха

Приготовьтесь к юмору, который резонирует с повседневностью. Мы уверены, что взрослый и жизненный юмор этого шоу подарит вам множество ярких эмоций и оставит положительные воспоминания!

Не упустите шанс отвлечься от повседневных забот и насладиться вечером смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 20 сентября
Звезды сошлись Пермь, Монастырская, 12б
18:20 от 600 ₽

В ближайшие дни

Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
26 октября в 20:00 Спортивный комплекс им. Сухарева
от 2000 ₽
Pyrokinesis
16+
Хип-хоп
Pyrokinesis
3 октября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2200 ₽
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Пластический Эстрада
DS Crew. Второй сольный концерт
22 ноября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше