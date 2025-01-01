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Юля Поломина и Настя Чубарова. Проверочный концерт
Билеты от 600₽
Киноафиша Юля Поломина и Настя Чубарова. Проверочный концерт

Юля Поломина и Настя Чубарова. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Юля Поломина и Настя Чубарова: звездный дуэт на сцене

Не упустите возможность увидеть двух ярких комедианток в одном спектакле! Юля Поломина и Настя Чубарова готовы поразить зрителей своим остроумием и харизмой.

Юля Поломина: мастер остроумия

Юля Поломина — известная участница проектов «Женский Стендап ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Её монологи пронизаны тонким юмором, который покорил сердца многих зрителей. Публика всегда ждёт от неё неожиданных поворотов и искромётных шуток.

Настя Чубарова: харизма и непредсказуемость

Настя Чубарова — талантливая комедиантка, известная по проектам Roast Battle Labelcom и «Женский Стендап ТНТ». Её выступления всегда отличаются особой харизмой и непредсказуемыми сюжетными линиями. Настя умеет создать непринуждённую атмосферу, в которой зрители могут смеяться без усталости.

Не пропустите!

Спектакль с участием Юли и Насти обещает быть незабываемым. Это отличная возможность провести вечер в компании замечательных комедианток и зарядиться позитивом. Будьте готовы к смеху и хорошему настроению!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 600 ₽

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