Юля Ахмедова и Карина Мейханаджян. Проверка материала
Билеты от 1000₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Стендап от топовых комикесс в Still StandUp Club

В клубе «Still StandUp Club» на сцену выйдут две выдающиеся комедийные звезды: Юля Ахмедова и Карина Мейханаджян. Это событие порадует тех, кто ценит качественный стендап и знаком с творчеством телеканала ТНТ.

Юля Ахмедова

Юля Ахмедова — основательница проекта «Stand Up» на ТНТ и член жюри телепроекта «Открытый микрофон». Ее стиль выступлений сочетает умный юмор и легкость, что делает ее выступления особенно привлекательными для зрителей.

Карина Мейханаджян

Карина Мейханаджян — стендап-комик и резидентка шоу «Женский стендап» на ТНТ. Также она ведет популярный подкаст «Ну, мам!», где делится юмористическими историями о жизни и материнстве.

Не пропустите возможность увидеть живые выступления этих талантливых комиков, которые подарят вам вечер смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт Юля Ахмедова и Карина Мейханаджян. Проверка материала

Помощь с билетами
Март
31 марта вторник
19:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

