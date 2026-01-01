Юля Ахмедова и Карина Мейханаджян. Проверка материала

Стендап от топовых комикесс в Still StandUp Club

В клубе «Still StandUp Club» на сцену выйдут две выдающиеся комедийные звезды: Юля Ахмедова и Карина Мейханаджян. Это событие порадует тех, кто ценит качественный стендап и знаком с творчеством телеканала ТНТ.

Юля Ахмедова

Юля Ахмедова — основательница проекта «Stand Up» на ТНТ и член жюри телепроекта «Открытый микрофон». Ее стиль выступлений сочетает умный юмор и легкость, что делает ее выступления особенно привлекательными для зрителей.

Карина Мейханаджян

Карина Мейханаджян — стендап-комик и резидентка шоу «Женский стендап» на ТНТ. Также она ведет популярный подкаст «Ну, мам!», где делится юмористическими историями о жизни и материнстве.

Не пропустите возможность увидеть живые выступления этих талантливых комиков, которые подарят вам вечер смеха и хорошего настроения!