Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Землянская и трио Дениса Сона
Киноафиша Юлия Землянская и трио Дениса Сона

Юлия Землянская и трио Дениса Сона

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Вечер джазовой импровизации с Юлией Землянской и Денисом Соном

Приглашаем вас на уникальный джазовый вечер, где музыканты из разных городов соберутся, чтобы исполнить небанальные джазовые стандарты и стильные аранжировки известных песен. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки.

Выступающие артисты

На сцене выступит Юлия Землянская — джазовая вокалистка и педагог, лауреат 1 степени международного конкурса Lanote Competition 2023. Она также принимала участие в таких фестивалях, как Moscow Jazz Festival 2025, Sreda Jazz Smolensk 2024 и Jazz May Penza 2025 в составе проекта Джульетта Любит Лето.

Юлия сотрудничала с выдающимися музыкантами, такими как:

  • Александр Родовский (Москва)
  • Алексей Титенко
  • Иван Антипов (Алматы)
  • Николай Замоздра (Самара)
  • Денис Сон (Пермь)
  • Ольга Круковская (Санкт-Петербург)
  • Михаил Лето

Также на сцене выступит Денис Сон — джазовый пианист, дирижер и аранжировщик. Он является резидентом джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург/Алматы) и арт-директором джаз-клуба Cult (Пермь). Денис — основатель джазового сообщества Перми Jazzyperm.

Музыкальный состав

Вечер будет незабываемым благодаря участию следующих музыкантов:

  • Денис Сон — фортепиано (Пермь)
  • Николай Замоздра — контрабас (Самара)
  • Иван Антипов — ударные (Алматы)

Неповторимая атмосфера

Ожидайте интеллигентное звучание инструментов, мягкий искусный вокал и много импровизаций. Это будет вечер, который оставит яркие впечатления и подарит незабываемые эмоции.

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от талантливых исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 августа
Рюмочка Самара, Ленинградская, 29
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Шура. Юбилейный концерт
18+
Поп
Шура. Юбилейный концерт
9 ноября в 19:00 Максимилианс
от 2200 ₽
Елена Новикова и Надежда Ангарская. Стендап концерт на двоих
18+
Юмор
Елена Новикова и Надежда Ангарская. Стендап концерт на двоих
21 августа в 20:00 Brooklyn Bowl Самара
от 1200 ₽
Пицца
12+
Поп
Пицца
12 ноября в 19:00 КРЦ «Звезда»
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше