Юлия Землянская и трио Дениса Сона

Приглашаем вас на уникальный джазовый вечер, где музыканты из разных городов соберутся, чтобы исполнить небанальные джазовые стандарты и стильные аранжировки известных песен. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки.
На сцене выступит Юлия Землянская — джазовая вокалистка и педагог, лауреат 1 степени международного конкурса Lanote Competition 2023. Она также принимала участие в таких фестивалях, как Moscow Jazz Festival 2025, Sreda Jazz Smolensk 2024 и Jazz May Penza 2025 в составе проекта Джульетта Любит Лето.
Юлия сотрудничала с выдающимися музыкантами, такими как:
Также на сцене выступит Денис Сон — джазовый пианист, дирижер и аранжировщик. Он является резидентом джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург/Алматы) и арт-директором джаз-клуба Cult (Пермь). Денис — основатель джазового сообщества Перми Jazzyperm.
Вечер будет незабываемым благодаря участию следующих музыкантов:
Ожидайте интеллигентное звучание инструментов, мягкий искусный вокал и много импровизаций. Это будет вечер, который оставит яркие впечатления и подарит незабываемые эмоции.
Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от талантливых исполнителей!