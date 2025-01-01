Юлия Землянская и трио Дениса Сона

Вечер джазовой импровизации с Юлией Землянской и Денисом Соном

Приглашаем вас на уникальный джазовый вечер, где музыканты из разных городов соберутся, чтобы исполнить небанальные джазовые стандарты и стильные аранжировки известных песен. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки.

Выступающие артисты

На сцене выступит Юлия Землянская — джазовая вокалистка и педагог, лауреат 1 степени международного конкурса Lanote Competition 2023. Она также принимала участие в таких фестивалях, как Moscow Jazz Festival 2025, Sreda Jazz Smolensk 2024 и Jazz May Penza 2025 в составе проекта Джульетта Любит Лето.

Юлия сотрудничала с выдающимися музыкантами, такими как:

Александр Родовский (Москва)

Алексей Титенко

Иван Антипов (Алматы)

Николай Замоздра (Самара)

Денис Сон (Пермь)

Ольга Круковская (Санкт-Петербург)

Михаил Лето

Также на сцене выступит Денис Сон — джазовый пианист, дирижер и аранжировщик. Он является резидентом джаз-клуба EverJazz (Екатеринбург/Алматы) и арт-директором джаз-клуба Cult (Пермь). Денис — основатель джазового сообщества Перми Jazzyperm.

Музыкальный состав

Вечер будет незабываемым благодаря участию следующих музыкантов:

Денис Сон — фортепиано (Пермь)

Николай Замоздра — контрабас (Самара)

Иван Антипов — ударные (Алматы)

Неповторимая атмосфера

Ожидайте интеллигентное звучание инструментов, мягкий искусный вокал и много импровизаций. Это будет вечер, который оставит яркие впечатления и подарит незабываемые эмоции.

Не упустите возможность насладиться живой джазовой музыкой от талантливых исполнителей!