Лекция Юлии Володько «Древние люди и их представления о душе»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Юлии Володько, посвященную первобытным представлениям о душе и её роли в жизни древних людей. Это уникальная возможность заглянуть в историю становления психологии как науки и узнать, как наши предки воспринимали эту сложную концепцию.

Что будет на лекции?

На лекции вы узнаете:

Откуда появилась идея о душе и её энергии;

Как древние люди пытались наладить контакт с душой;

Почему душу часто изображают в виде голубя;

Каковы истинные причины чихания и прикрывания рта;

Откуда в культуре появился образ Мальчика-с-пальчик.

Эта лекция не только расширит ваши знания, но и поможет увидеть сходства в представлениях о душе в древности и в наши дни.

Кто рассказывает?

Лектор — Юлия Володько, практикующий психолог с двадцатилетним стажем. Она является системным семейным психологом, гелотологом и супервизором. Юлия — член ассоциации супервизоров и консультантов, а также преподаватель и автор статей в СМИ. Она ведет канал на YouTube «Психобуфет» и является лектором Центра Дробышевского.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+