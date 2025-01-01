Приглашаем вас на увлекательную лекцию Юлии Володько, посвященную первобытным представлениям о душе и её роли в жизни древних людей. Это уникальная возможность заглянуть в историю становления психологии как науки и узнать, как наши предки воспринимали эту сложную концепцию.
На лекции вы узнаете:
Эта лекция не только расширит ваши знания, но и поможет увидеть сходства в представлениях о душе в древности и в наши дни.
Лектор — Юлия Володько, практикующий психолог с двадцатилетним стажем. Она является системным семейным психологом, гелотологом и супервизором. Юлия — член ассоциации супервизоров и консультантов, а также преподаватель и автор статей в СМИ. Она ведет канал на YouTube «Психобуфет» и является лектором Центра Дробышевского.
Возрастное ограничение: 6+