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Юлия Володько. Древние люди и их представления о душе
Билеты от 1200₽
Киноафиша Юлия Володько. Древние люди и их представления о душе

Юлия Володько. Древние люди и их представления о душе

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Лекция Юлии Володько «Древние люди и их представления о душе»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Юлии Володько, посвященную первобытным представлениям о душе и её роли в жизни древних людей. Это уникальная возможность заглянуть в историю становления психологии как науки и узнать, как наши предки воспринимали эту сложную концепцию.

Что будет на лекции?

На лекции вы узнаете:

  • Откуда появилась идея о душе и её энергии;
  • Как древние люди пытались наладить контакт с душой;
  • Почему душу часто изображают в виде голубя;
  • Каковы истинные причины чихания и прикрывания рта;
  • Откуда в культуре появился образ Мальчика-с-пальчик.

Эта лекция не только расширит ваши знания, но и поможет увидеть сходства в представлениях о душе в древности и в наши дни.

Кто рассказывает?

Лектор — Юлия Володько, практикующий психолог с двадцатилетним стажем. Она является системным семейным психологом, гелотологом и супервизором. Юлия — член ассоциации супервизоров и консультантов, а также преподаватель и автор статей в СМИ. Она ведет канал на YouTube «Психобуфет» и является лектором Центра Дробышевского.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1200 ₽

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