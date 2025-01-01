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Юлия Славянская «Русский народ не победим!»
Билеты от 800₽
Киноафиша Юлия Славянская «Русский народ не победим!»

Юлия Славянская «Русский народ не победим!»

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Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

На концерты Юлии Славянской зрители приходят целыми семьями. Даже самым маленьким слушателям нравятся песни этой прекрасной исполнительницы. Будущая артистка родилась в Сергиевом Посаде и выросла рядом с самым святым местом России – Свято -Троицкой Сергиевой Лаврой. Окончила с отличием: в 1997 году музыкальное училище имени С. Прокофьева (город Пушкино, Московской обл.) по классу хорового дирижирования, а в 2001- факультет эстрадного мастерства ГИТИС ( ныне - РАТИ). Творчество Юлии Славянской наполнено необыкновенным светом и чистотой. Сольные концерты певицы прошли в городах России - от Калининграда до Красноярска, а также в Горловке, Донецке, Беларуси, Абхазии, Киргизии, Сербии, Черногории. Награды: - Кавалер высшей награды Республики Абхазия – ордена «Ахьдз – апша» («Честь и Слава») 3-ей степени (2019 год); - Лауреат Всероссийского конкурса авторской песни (1996 год); - Лауреат фестиваля «Символы великой России» (2007 год); - Лауреат всероссийских и международных фестивалей православной авторской песни «Исповедь сердца» (2008, 2014, 2020, 2023 годы) - Лауреат Международного фестиваля искусств «Степная Лира» (1917, 2023 годы) - удостоена многими наградами муниципальных (в том числе ДНР), общественных и религиозных организаций России. Концерты и выступления Юлии Славянской можно посмотреть на телеканалах: «Первый канал ЦТ»» в передаче «Свои», «Спас», «Союз», «Ля – минор», «Радость моя». Познакомиться с ее творчеством можно также на сайте «юлия-славянская.рф», социальных сетях интернета. Музыку Юлия пишет сама на стихи современных поэтов и поэтов – классиков. Издано 7 альбомов CД и 3 ДВД (запись сольных концертов). СД –диски: «Пробудись, душа!», «Благовест», « Плачут Богородицы образа», «Всем Россию любящим», «Остается пережить», «Райское золото», «Два крыла». ДВД – диски: «Пробудись, душа!», «Всем Россию любящим», «С Днем Победы!». На концерте «Русский народ непобедим!» прозвучат песни из всех альбомов Юлии Славянской. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне они напомнят всем, какой ценой досталась нашему народу победа над фашизмом, и как наши воины-герои СВО спустя восемьдесят лет с честью защищают Россию. Песни Юлии Славянской пронизаны любовью друг к другу, детям, своим близким, к своей Родине и Богу! Это песни о душе и для души. И вы это не только услышите, но и почувствуете, пропустив через свое сердце! Концерт состоится 19 ноября в 19 часов в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽

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