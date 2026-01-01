Оповещения от Киноафиши
Юлия Савичева
12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Юлии Савичевой

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, представит свой сольный концерт. В рамках выступления она порадует зрителей своим новым поп-рок альбомом «9». Этот альбом — не просто новая работа, а результат глубоких размышлений и творческой трансформации артистки.

В новых композициях Юлия делится личными переживаниями и эмоциями, а также экспериментирует со звуком. Это уже нашло отклик в сердцах миллионов слушателей. На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и свежими треками из альбома.

Концепция и атмосфера концерта

Основная концепция шоу — борьба света и тени. Эта метафора отражает внутренние переживания и стремления Юлии, создавая уникальную атмосферу, где весь зал станет частью этого захватывающего представления.

Взаимодействие с публикой

Специальное внимание на концерте уделено взаимодействию с публикой. Певица активно общается со зрителями, создавая ощущение близости и вовлеченности. Концерт будет наполнен энергией живого звучания и профессионального инструментала.

Музыканты, сопровождающие артистку на сцене, создадут мощный поп-рок звук, который великолепно дополнит её новый образ. Поклонников ждет знакомая миллионам лирика, экспериментальный звук, живой инструментал и яркий образ Юлии, который не оставит никого равнодушным.

Исполнители
Юлия Савичева

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
23 апреля четверг
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2800 ₽

Фотографии

В ближайшие дни

Big StandUp
18+
Юмор
Big StandUp
31 марта в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 400 ₽
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
0+
Неоклассика
Концерт при свечах. Великие саундтреки от Людовика Эйнауди до Marvel и другие
17 сентября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1400 ₽
ChipaChip
18+
Хип-хоп
ChipaChip
20 марта в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 2200 ₽
