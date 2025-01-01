Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Савичева
Киноафиша Юлия Савичева

Юлия Савичева

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Юлии Савичевой

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, готовит для своих поклонников зрелищное выступление. В рамках сольного концерта певица представит новый поп-рок альбом 9.

Новый альбом Юлии Савичевой и его концепция

Альбом 9 — это не просто новая работа, а результат глубоких размышлений и творческой трансформации Юлии. В своих новых композициях она делится личными переживаниями и эмоциями, что уже нашло отклик в сердцах миллионов слушателей. На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми треками из альбома.

Тематика концерта

Основная концепция выступления — борьба тени и света. Эта метафора отражает внутренние переживания и стремления Юлии, создавая уникальную атмосферу, в которой весь зал станет частью этого захватывающего путешествия.

Взаимодействие с публикой

Концерт насыщен интерактивом: певица активно общается с публикой, создавая ощущение близости и вовлеченности. Это наполнение соединяет зрителей и артистку в единое целое.

Живой звук и энергетика

Концерт будет наполнен энергией живого звука и профессионального инструментала. Музыканты, сопровождающие Юлию на сцене, создадут мощный поп-рок звук, который идеально дополнит ее новый образ. Поклонников ждет знакомая миллионам лирика, экспериментальный звук, живой инструментал и яркий образ Юлии, который не оставит никого равнодушным.

Исполнители
Юлия Савичева
Юлия Савичева

Купить билет на концерт Юлия Савичева

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
15 ноября суббота
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2500 ₽
18 ноября вторник
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 1800 ₽

Фотографии

Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева

В ближайшие дни

Fallen777angel
16+
Хип-хоп
Fallen777angel
28 ноября в 19:00 Aura
от 1600 ₽
Расстройство. Чучело, ПвБГ
16+
Рок
Расстройство. Чучело, ПвБГ
7 ноября в 20:00 Сто ручьев
от 1000 ₽
Дмитрий Колдун
12+
Поп
Дмитрий Колдун
13 декабря в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше