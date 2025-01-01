Меню
Юлия Савичева
Киноафиша Юлия Савичева

Юлия Савичева

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юлия Савичева представит новый альбом «9» на сольном концерте в Воронеже

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, готовится к сольному концерту, в рамках которого она представит свой новый поп-рок альбом «9». Этот альбом стал результатом глубоких размышлений и творческой трансформации артистки.

Новые композиции и хитовые музыкальные моменты

В своих новых композициях Юлия делится личными переживаниями и эмоциями. Альбом «9» уже нашел отклик в сердцах миллионов слушателей, благодаря своему экспериментальному звучанию и искренности текстов. На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми треками из альбома.

Концепция концерта: борьба тени и света

Основная идейная концепция концерта — борьба тени и света. Эта метафора отражает внутренние переживания и стремления Юлии, создавая уникальную атмосферу, где весь зал станет частью этого захватывающего путешествия. Цветовые решения, световые эффекты и музыкальная палитра сделают шоу поистине незабываемым.

Взаимодействие с публикой и энергия живого потока

Взаимодействие с публикой занимает центральное место в шоу. Юлия активно общается со зрителями, создавая ощущение близости и вовлеченности. Концерт будет наполнен энергией живого звука и профессионального инструментала. Музыканты, сопровождающие артистку на сцене, создадут мощный поп-рок звук, который идеально дополнит новый образ Юлии.

Поклонников ждет знакомая всем лирика, экспериментальное звучание и яркий образ, который не оставит никого равнодушным. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Расписание

В других городах

Воронеж, 15 ноября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

