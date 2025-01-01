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Юлия Савичева
Киноафиша Юлия Савичева

Юлия Савичева

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольные концерты Юлии Савичевой: Неповторимый вечер музыки и эмоций

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, готовится удивить своих поклонников большим сольным концертом. Это событие станет частью презентации ее нового альбома «9», который уже успел вызвать большой интерес у слушателей.

Даты и места проведения

Концерты состоятся:

  • 14 сентября в Москве
  • 18 октября в Санкт-Петербурге

О новом альбоме «9»

Альбом «9» — это не просто новая работа, а результат глубоких размышлений и творческой трансформации Юлии. В своих новых композициях она делится личными переживаниями и эмоциями, а также экспериментирует со звуком. Этот подход уже нашел отклик в сердцах миллионов слушателей.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми треками из альбома. Особое внимание будет уделено совместному выступлению с группой TRITIA. Музыканты поддержат Юлию и исполнят совместный трек «Каплями», который обещает стать одним из ярких моментов вечера.

Новый образ и атмосфера

Зрителей ждет знакомая миллионам лирика, экспериментальный звук и живой инструментал. Новый яркий образ Юлии не оставит никого равнодушным и создаст уникальную атмосферу на концерте.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева

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