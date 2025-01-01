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Юлия Савичева
Билеты от 2500₽
Киноафиша Юлия Савичева

Юлия Савичева

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сольные концерты Юлии Савичевой в Москве: новая музыка и яркие эмоции

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, готовится к большим сольным концертам. В рамках этих мероприятий она представит свой новый альбом «9». Концерты состоятся 14 сентября в Москве и 18 октября в Санкт-Петербурге.

Новый альбом «9»: глубина и трансформация

Альбом «9» — это не просто новая работа. Это результат глубоких размышлений и творческой трансформации Юлии. В своих новых композициях она делится личными переживаниями и эмоциями, а также экспериментирует со звуком. Эти изменения уже нашли отклик в сердцах миллионов слушателей.

Программа концертов

На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми треками из альбома. Особое внимание будет уделено совместному выступлению с группой TRITIA. Музыканты поддержат Юлию и исполнят совместный трек «Каплями», который обещает стать одним из ярких моментов вечера.

Что ждет зрителей

Гостей ожидает знакомая миллионам лирика, экспериментальный звук, живой инструментал и новый яркий образ Юлии, который не оставит никого равнодушным. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева Юлия Савичева

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