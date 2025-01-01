Меню
Юлия Савельева и Голос Хикари
Билеты от 1500₽
Киноафиша Юлия Савельева и Голос Хикари

Юлия Савельева и Голос Хикари

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Голос Хикари: погружение в японскую культуру через джаз

На сцене клуба состоится проект «Голос Хикари», цель которого — познакомить зрителей с японской культурой через уникальные джазовые интерпретации. В преддверии сезона красных клёнов-момидзи проект отметит свой день рождения и представит специальную программу.

В этом вечере примет участие Наталья Григорович, мастер игры на японском щипковом инструменте кото. Музыка, которую услыша аудитория, — это слияние тёплого тембра голоса Юлии Савельевой с импровизациями кото, флейты сякухати, саксофона и ритмами ударных, напоминающих бой японских барабанов тайко.

Лидер проекта: Юлия Савельева

Юлия Савельева — джазовая вокалистка, автор и исполнитель песен на английском и японском языках. Она является выпускницей магистратуры эстрадного отделения музыкального факультета МПГУ. Вернувшись в Россию после трёх лет проживания и работы в Японии, Юлия решила с помощью своего творчества делиться с аудиторией японской культурой. В настоящее время она обучается игре на трёхструнном щипковом инструменте сямисэн в Московской консерватории.

Магия японской музыки

Проект «Голос Хикари» объединяет единомышленников, вдохновлённых многогранной японской культурой. Музыканты погружают слушателя в мир восточной философии, где каждое мгновение и смена сезонов имеют огромное значение. Их опыт работы в различных коллективах — от джаз-рока до авангарда — помогает раскрыть новые грани таланта каждого участника, при этом сохраняя бережное отношение к этнической музыке.

Участники коллектива активно сотрудничают с кинематографом и театром, что перекликается с японским подходом к музыке. Искренность и эмоциональность исполнения, а также внимательное внимание к репертуару создают незабываемую атмосферу восточной утончённости и эстетики.

Специальная гостья вечера

Наталья Григорович, сертифицированный инструктор по классу кото и сямисэна, станет специальным гостем концерта. Она является педагогом НТЦ «Музыкальные культуры мира» Московской консерватории и со-руководителем ансамбля японской музыки «Он-До» («Путь звука»). Более двадцати лет Наталья участвует в театральных, просветительских и концертных проектах, связанных с японской традиционной музыкой.

На сцену выйдут: Юлия Савельева (вокал), Анна Бёме (клавишные), Анатолий Осипов (сопрано-саксофон, флейта, сякухати), Дмитрий Игнатов (бас-гитара), Дмитрий Сафонов (ударные) и специальная гостья Наталья Григорович (кото).

Купить билет на концерт Юлия Савельева и Голос Хикари

Январь
20 января вторник
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

