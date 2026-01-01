Спектакль Юлия Рутберг «Приношение ГУМИЛЕВУ. Комета по имени Николай Гумилев»

Юлия Рутберг «Приношение ГУМИЛЕВУ. Комета по имени Николай Гумилев»
12+
О спектакле

Спектакль-посвящение Гумилёву в исполнении Юлии Рутберг

В Центральном доме литераторов состоится уникальный спектакль «Приношение Гумилёву. Комета по имени Николай Гумилёв», исполняемый народной артисткой России Юлией Рутберг и Ансамблем солистов «Рапсодия оркестра имени Н. П. Осипова». Художественный руководитель — Евгений Волчков, а автор сценария и режиссёр программы — Антонина Венедиктова.

Поэзия Серебряного века

В программе прозвучат лучшие стихи Николая Гумилёва, русского поэта, прозаика и драматурга, одного из основателей акмеизма. Стихи будут дополнены музыкальными произведениями Глинки, Скрябина, Рахманинова, Хачатуряна, Пуленка и современными российскими композиторами. Спектакль будет настоящей находкой для ценителей поэзии Серебряного века и жизни Гумилёва.

К юбилею поэта

Спектакль приурочен к 140-летию Николая Гумилёва, которое будет отмечаться 3 апреля 2026 года. Гумилёв был расстрелян 26 августа 1921 года, и место его захоронения до сих пор остается неизвестным. Он был не только гениальным поэтом, но и интересной личностью: исследователем, романтиком и африканистом.

Тематика и содержание

Зрители смогут почувствовать атмосферу Серебряного века — время великих перемен и катастроф. Стихи Гумилёва раскроют его внутренний мир, полный стремления к мечте и мистическим переживаниям. Спектакль станет попыткой понять оригинальность поэзии Гумилёва и его творческий путь.

Музыка и длительность

Музыкальное сопровождение включает в себя произведения великих композиторов, что создаст гармоничный фон для поэтического текста. Продолжительность спектакля составляет 1 час 30 минут без антракта.

Мудрость Гумилёва

Юлия Рутберг в интервью отмечает: «Когда мы читаем стихи великих поэтов, мы воскрешаем их, побеждая смерть и забвение». Гумилёв был воплощением парадокса: он страстно любил жизнь, но готов был пожертвовать ею ради своих принципов. Его взаимоотношения со смертью становятся лейтмотивом спектакля, наглядно демонстрируя силу его духа.

Мы приглашаем всех ценителей театра и поэзии насладиться этим ярким спектаклем и соприкоснуться с творчеством одного из величайших поэтов России.

В ролях
Юлия Рутберг
