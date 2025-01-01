Юлия Пересильд и группа Мanдрагора. Птица-Победа

Специальный концерт-перфоманс «Птица-Победа» от МАNДРАГОРА

3 августа в Ельцин Центре пройдет уникальное событие — концерт-перфоманс арт-рок-группы МАNДРАГОРА, руководимой известной актрисой театра и кино Юлией Пересильд. Программа «Птица-Победа» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает в себя тематические композиции в авторских аранжировках, цитаты из дневников и писем с фронта.

Память о героях

Юлия Пересильд делится своими впечатлениями: «Для меня одним из особенных телеспектаклей является постановка Людмилы Марковны Гурченко «Песни военных лет». Как здорово, что она нам это передала. Поэтому было очень важно, и за это особенная благодарность Володе Корниенко, нашему музыкальному руководителю, что эти прекрасные песни получили новое звучание. Мы не переделали их как-то кардинально. Это очень трепетное, нежное отношение к материалу».

Дебют на Урале

Для коллектива это первое выступление на Урале. За день до концерта, 2 августа, музыканты примут участие в арт-фестивале «Посреди нигде» в деревне Малый Турыш, где исполнят свои авторские композиции, включая новый мини-альбом «Планета лёгкого поведения – ЗЕМЛЯ», релиз которого намечен на 29 июля.

География программы

Программа «Птица-Победа» уже была представлена в Москве и Санкт-Петербурге. Она впервые прозвучала 9 мая в парке Царицыно и будет показана еще в нескольких городах до конца года.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события и почтить память героев войны через музыку и искусство!