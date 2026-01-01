Оповещения от Киноафиши
Юлия Коган
Юлия Коган

Юлия Коган

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Юлии Коган в Новосибирске

Юлия Коган — это не просто певица; это душа и энергия, которые завораживают зрителей. Ее голос сочетает в себе драйв и красоту, что делает ее одной из самых ярких фигур на музыкальной сцене. На этом концерте она продемонстрирует искрометные юмористические песни, а также проникновенные баллады, каждая из которых способна покорить даже самое зачерствевшее сердце.

Зрителей ждут как оригинальные хиты Юлии, так и знакомые композиции, созданные в сотрудничестве с легендарными группами «Ленинград» и «Король и Шут». Это будет настоящий музыкальный вечер, полный эмоций и незабываемых моментов.

Не упустите возможность стать частью этого яркого шоу. Концерт Юлии Коган обещает быть энергетически насыщенным и наполненным искренними эмоциями.

Купить билет на концерт Юлия Коган

В других городах
Апрель
10 апреля пятница
19:00
Leps Bar Красноярск, Урицкого, 94
от 1000 ₽
11 апреля суббота
19:00
Leps Bar Новосибирск, Ленина, 25
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
7 апреля в 20:00 Пространство «Эрмитаж»
от 2000 ₽
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
6+
Классическая музыка Эстрада
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
27 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1800 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
10 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
