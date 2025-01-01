Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юлия Коган
Киноафиша Юлия Коган

Юлия Коган

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт Юлии Коган в Санкт-Петербурге

Юлия Коган — российская певица и автор песен, известная своей работой в группе «Ленинград» и участием в записи альбомов «Аврора» и «Хна». Она сочетает в своей музыке поп-стилистику с элементами классики, исполняя как современные хиты, так и операционные произведения. Ее мощный тембр и яркое сценическое обаяние привлекают зрителей различных музыкальных предпочтений.

Энергия и харизма на сцене

Юлия Коган — это не только удивительный голос, но и настоящая королева сцены. Ее энергия и харизма делают каждый концерт ярким событием. Искрометные юмористические песни чередуются с проникновенными балладами, которые способны тронуть даже самые закостенелые сердца.

Программа концерта

На предстоящем концерте вы сможете услышать как оригинальные композиции Юлии, так и популярные хиты, созданные в сотрудничестве с такими легендарными группами, как «Ленинград» и «Король и Шут». Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием!

Исполнители
Юлия Коган

Купить билет на концерт Юлия Коган

Помощь с билетами
В других городах
Январь
1 января четверг
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
9 января в 16:00 Stage Standup Club
от 2000 ₽
Новогодний Штраус и Вивальди при свечах в Яани Кирик
6+
Классическая музыка
Новогодний Штраус и Вивальди при свечах в Яани Кирик
1 января в 20:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Штраус-гала и Летучая мышь
27 декабря в 20:30 Дом Архитектора
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше