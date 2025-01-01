Меню
Юлия Коган. Концерт в Екатеринбурге

5 ноября в 20:00 на сцене Maximilian пройдет долгожданный концерт Юлии Коган — одной из самых ярких и харизматичных див российской эстрады. Ее творчество знакомо многим поклонникам благодаря сотрудничеству с известными группами, такими как «Ленинград» и «Король и Шут».

Обновленная программа

На концерте прозвучит обновленная программа, в которой собраны любимые искрометные юмористические песни и проникновенные баллады. Юлия Коган не только поразит зрителей своей хрупкой внешностью, но и покорит их сильным голосом и невероятной энергетикой.

Эмоции и драйв

Концерт обещает быть насыщенным — в программе будут как известные хиты, так и новые композиции. Мастерство Юлии ощущается в каждой интонации, ее музыка абсолютно органична в любом стиле и жанре.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое обязательно подарит вам незабываемые эмоции и заряд положительной энергии!

В других городах

Екатеринбург, 5 ноября
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
20:00 от 1800 ₽

