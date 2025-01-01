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Юлия Коган
Билеты от 2500₽
Киноафиша Юлия Коган

Юлия Коган

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Юлия Коган в StereoPeople: Вечер, наполненный музыкой и эмоциями

18 октября в 20:00 у вас будет уникальная возможность насладиться выступлением Юлии Коган в StereoPeople. Эта яркая дива российской эстрады, известная своим сотрудничеством с группами «Ленинград» и «Король и Шут», представит обновленную программу, которая не оставит равнодушным никого.

Новая программа

В обновленной программе Юлии Коган вы найдете все, что полюбилось многим поклонникам: искрометные юмористические песни, проникновенные баллады и, конечно, хиты, которые стали визитной карточкой артистки. Каждое произведение наполнено искренностью и драйвом, что делает её концерты незабываемыми.

Талант и энергия

Юлия поражает не только своей хрупкой внешностью, но и мощным голосом. Её невероятная энергетика и мастерство в исполнении делают каждое выступление поистине уникальным. Она органично чувствует себя в любом музыкальном стиле и жанре, что подчеркивает её многогранность как артистки.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность увидеть Юлию Коган вживую и насладиться атмосферой её музыки. Приходите, чтобы зарядиться позитивом и эмоциями на этот вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
20:00 от 2500 ₽

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