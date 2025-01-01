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Юлия Коган
Киноафиша Юлия Коган

Юлия Коган

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Юлии Коган в Санкт-Петербурге

17 октября в 19:00 экс-солистка группировки Ленинград Юлия Коган, одна из самых ярких див российской эстрады, представит обновленную программу в клубе Douglas. Ее творчество знакомо многим благодаря сотрудничеству с такими знаменитыми коллективами, как Ленинград и Король и Шут.

Что ожидать от концерта?

На концерте 17 октября ожидайте искрометные юмористические песни, проникновенные баллады и, конечно, известные хиты. Юлия Коган способна удивить своей хрупкой внешностью и мощным голосом, создавая невероятную энергетику на сцене.

Мастерство и разнообразие

Каждый ее выход на сцену — это шоу, полное драйва и искренности. Юлия органична в любом стиле и жанре, ее интонации и мастерство исполнения не оставляют равнодушными зрителей. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и уникальной атмосферой!

Не забудьте о покупке билетов!

Концерт пройдет 17 октября в 19:00 в клубе Douglas. Позаботьтесь о билетах заранее, чтобы не упустить шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1700 ₽

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