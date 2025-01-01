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Юлия Коган
Киноафиша Юлия Коган

Юлия Коган

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Юлии Коган в клубе Джаггер

В этот летний вечер клуб Джаггер станет сценой для великолепной Юлии Коган, которая порадует своих поклонников грандиозным концертом! Эта огненная певица сочетает в себе потрясающий голос, неистовую энергию и неповторимую красоту. Ее выступление — это настоящая феерия, где не найдется равных среди эстрадных див.

Энергия и искренность

Юлия Коган известна своими искрометными юмористическими песнями и проникновенными балладами. Ее искренность и мощный напор способны покорить даже самые заскорузлые сердца. Зрители могут ожидать не только зажигательных ритмов, но и трогательных моментов, которые останутся в памяти надолго.

Что прозвучит на концерте?

На концерте будут представлены как новые песни из свежего альбома, так и хиты, созданные в сотрудничестве с известными группами «Ленинград» и «Король и Шут». Это уникальная возможность насладиться любимыми мелодиями в исполнении одной из самых ярких артисток современности.

Приходите и заряжайтесь позитивом!

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Концерт Юлии Коган в клубе Джаггер — это событие, которое нельзя пропустить. Приходите, чтобы зарядиться позитивом и насладиться великолепной музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
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