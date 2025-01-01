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Юлия Булавко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Юлия Булавко

Юлия Булавко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Авторская программа Юлии Булавко «Оторваться от Земли»

28 октября в одном из лучших театров города пройдет уникальная авторская lyric pop-jazz программа Юлии Булавко под названием «Оторваться от Земли». Юлия — талантливая певица, автор песен, а также актриса театра и кино, готова подарить зрителям незабываемый вечер.

Музыкальные гости вечера

В этот вечер компанию её голосу составят выдающиеся музыканты:

  • Клавиши: Анна Левковцева
  • Контрабас: Николай Ольшанский
  • Саксофон: Илья Чумаченко
  • Барабаны: Антон Антонов

Все они — выпускники лучших музыкальных вузов России и солисты ведущих джазовых биг-бэндов Москвы. Многие из них являются лауреатами престижных джазовых конкурсов и фестивалей.

Смысл программы

«Оторваться от Земли» — это не просто название. Это образ мысли, призыв к свободе и стремлению к высоте, к которой так стремится душа. Это также название одной из ключевых песен проекта, которая обязательно станет хитом вечера.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом и окунуться в мир джаза и поп-музыки вместе с Юлией Булавко и её командой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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