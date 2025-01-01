Меню
Яркий концерт Юлии Борисевич в Ритм-блюз кафе

Юлия Борисевич — гастролирующая и многосторонняя певица с богатым концертным опытом. Она увлекает зрителей своим исполнением классики советской эстрады, романсов, народных песен и авторских сочинений.

Творческий путь

Юлия выступала на многих значимых сценах России, включая Государственный Кремлёвский Дворец, Центральный дом учёных и Молодежный историко-культурный комплекс «Особняк Носова». Также её можно увидеть в прямом эфире на Первом канале в программе «Доброе утро», где она поёт с ансамблем живых инструментов.

Достижения и конкурсы

Юлия является выпускницей ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Ivanova и лауреаткой Всероссийских и Международных конкурсов. В 2018 году она участвовала в 25 Международном фольклорном фестивале в Праге и в 2019 году стала обладательницей Гран-При Международного конкурса в Испании «Catalonia Break».

Не упустите возможность насладиться уникальным исполнением талантливой артистки!

