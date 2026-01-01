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Юлия Борисевич. Романсы
Билеты от 600₽
Киноафиша Юлия Борисевич. Романсы

Юлия Борисевич. Романсы

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Вечер романса в Центральном Доме Учёных

Центральный Дом Учёных приглашает вас на уникальный вечер романса — жанра, который говорит о самом важном языком музыки и чувств. Романс невозможно слушать вполуха: он заставляет чувствовать, вспоминать и проживать каждую историю вместе с артистом.

Этим осенним вечером зрителей ждёт «Золотая коллекция романсов», соединившая старинные, современные, русские, цыганские и классические произведения в новом прочтении. В программе представлены любимые многими композиции, такие как «Белая ночь», «Всё, что было», «Он уехал», «Руки», «Жалобно стонет» и многие другие.

Исполнители вечера

На сцене выступит неподражаемая Юлия Борисевич — яркая артистка нового поколения и резидент программы «Доброе утро» на Первом федеральном канале. Она известна своим артистизмом, красотой голоса и особой эмоциональной подачей, покорившей публику многих сцен Москвы и России.

За роялем в этот вечер будет блистательная пианистка Илона Далецкая, лауреат международных конкурсов и участница телевизионных проектов. В сопровождении инструментального ансамбля они подарят публике музыкальное событие, наполненное истинным вдохновением.

Каждый романс — это маленький спектакль, а каждая история — разговор от сердца к сердцу. Красивый голос, живое исполнение и атмосфера старинного зала создадут неповторимое настроение, которое останется в сердце надолго. Не пропустите это замечательное событие!

Ждем вас в Центральном Доме Учёных!

Купить билет на концерт Юлия Борисевич. Романсы

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Октябрь
14 октября среда
19:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽

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