Лекция Юлии Атамановой «Эволюция способов снижения веса»

Наверняка многие из вас хоть раз пробовали какую-нибудь модную диету. Но задумывались ли вы, как менялись подходы к снижению веса на протяжении веков? Какие советы давали врачи того времени?

В этой лекции мы проследим исторический путь борьбы с ожирением — от древних методов до современных, научно обоснованных диет 21 века. Узнаем, как эволюция взглядов на питание и здоровье отражает развитие медицины, культуры и научных знаний.

Примеры исторически сложившихся методов, таких как использование слабительных или странные ограничения, которые когда-то считались эффективными, заставят вас задуматься о том, как далеко продвинулась наука.

Кто рассказывает?

Юлия Атаманова — врач-эндокринолог и диетолог крупного федерального центра в Москве. Она является экспертом СМИ и автором блога о снижении веса.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность узнать, как сегодня можно худеть и удерживать результат!