Юлия Атаманова. Эволюция способов снижения веса: от слабительных, мыла и отказа от поцелуев до самых эффективных диет 21 века
О концерте/спектакле

Лекция Юлии Атамановой «Эволюция способов снижения веса»

Наверняка многие из вас хоть раз пробовали какую-нибудь модную диету. Но задумывались ли вы, как менялись подходы к снижению веса на протяжении веков? Какие советы давали врачи того времени?

В этой лекции мы проследим исторический путь борьбы с ожирением — от древних методов до современных, научно обоснованных диет 21 века. Узнаем, как эволюция взглядов на питание и здоровье отражает развитие медицины, культуры и научных знаний.

Примеры исторически сложившихся методов, таких как использование слабительных или странные ограничения, которые когда-то считались эффективными, заставят вас задуматься о том, как далеко продвинулась наука.

Кто рассказывает?

Юлия Атаманова — врач-эндокринолог и диетолог крупного федерального центра в Москве. Она является экспертом СМИ и автором блога о снижении веса.

Возрастное ограничение

Лекция рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность узнать, как сегодня можно худеть и удерживать результат!

27 ноября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:30 от 1000 ₽

