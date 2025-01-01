Наверняка многие из вас хоть раз пробовали какую-нибудь модную диету. Но задумывались ли вы, как менялись подходы к снижению веса на протяжении веков? Какие советы давали врачи того времени?
В этой лекции мы проследим исторический путь борьбы с ожирением — от древних методов до современных, научно обоснованных диет 21 века. Узнаем, как эволюция взглядов на питание и здоровье отражает развитие медицины, культуры и научных знаний.
Примеры исторически сложившихся методов, таких как использование слабительных или странные ограничения, которые когда-то считались эффективными, заставят вас задуматься о том, как далеко продвинулась наука.
Юлия Атаманова — врач-эндокринолог и диетолог крупного федерального центра в Москве. Она является экспертом СМИ и автором блога о снижении веса.
Лекция рекомендуется для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность узнать, как сегодня можно худеть и удерживать результат!